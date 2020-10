Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al Covid

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Altre due stelle del firmamento sportivo,, sono risultate positive al-19 Non solo Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, anche altre due stelle dello sport,, sono finite nella morsa del famigerato killer invisibile che davvero non fa sconti a nessuno. E’ stato lo stesso centauro di … L'articolo Curiosauro.

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - CNNIndonesia : Kronologi Valentino Rossi Positif Corona - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Campania: scuole chiuse fino al 30 ottobre. Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi. Lon… - Nicolet84520681 : RT @Vince7914: Cmq, io un virus così rassistah, e fassistah, non l'ho mai visto, i ricchi, Berlusconi, trump, Briatore la Pelligrini, Valen… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Valentino Rossi risulta positivo al coronavirus. Il campione di Motogp si unisce così ai tanti atleti che hanno contratto il virus. «Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. M ...A parte qualche leggero sintomo, Valentino Rossi sembra essere in buone condizioni, al punto che la cosa che più lo infastidisce è il non poter prendere parte al weekend di Aragon come spiega a Radio ...