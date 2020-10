Valencia | Kondogbia non si allena dopo aver attaccato il presidente

(Di venerdì 16 ottobre 2020) «distrutto un progetto ambizioso, hai ingannato il tuotore e me. Grazie Anil Murthy». Parole scritte sul proprio profilo Instagram da parte di Geoffrey. Il calciatore del, però,il forte attacco aldel club oggi non si èto. Le motivazioni del muro contro muro riguardano il mercato, con il numero uno della società che non avrebbe permesso al francese di trasferirsi altrove. Foto: Bleacher Report L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fcin1908it : Ex Inter, Kondogbia contro il presidente del Valencia: 'Hai distrutto un progetto e ingannato...' -… - ItaSportPress : Valencia, scoppia il caso Kondogbia: accusa il presidente sui social e viene punito - - ricardorubio44 : ???? Kondogbia su Instagram: “Dopo aver distrutto un progetto ambizioso, hai dovuto ingannare l'allenatore. Grazie An… - WINDSONKLAUS : In 8 secondi il Valencia mette assieme una sequenza grottesca di errori marchiani: - la trasmissione palla di Gaya… - _enz29 : RT @FcInterNewsit: Valencia, la clausola rescissoria di Kondogbia scende da 80 a 30 mln: ci prova l'Atletico? -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia Kondogbia

Il centrocampista scontento per la situazione del club e delle promesse non rispettate da parte del patron Torna a far parlare di sé Geoffrey Kondogbia, ex centrocampista anche dell’Inter. Questa volt ...Il Valencia, che vorrebbe riportare in Liga il trentenne ex ... staff di collaboratori potrebbe stuzzicare maggiormente un altro profilo, quello di Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista conosce già la ...