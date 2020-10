Val d'Aosta, mascherina obbligatoria anche seduti al banco per gli studenti delle superiori (Di venerdì 16 ottobre 2020) La misura scatta con un indice di contagio oltre l'1,5: dall'ultimo monitoraggio dell'Iss nella Regione emerge un Rt dell'1,53, il peggiore d'Italia Leggi su repubblica (Di venerdì 16 ottobre 2020) La misura scatta con un indice di contagio oltre l'1,5: dall'ultimo monitoraggio dell'Iss nella Regione emerge un Rt dell'1,53, il peggiore d'Italia

