"Vaccino influenzale omeopatico", truffa in farmacia. Burioni: "Gravissimo" (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Vaccino influenava omeopatico", recitava un maxi-cartello. Ma era una truffa. Gli esperti segnalano la grave prassi messa in atto in alcune farmacie in tutta Italia. Una vera e propria truffa portata avanti da alcune farmacie. Una presunta cura omeopatica fatta passare per un vaccino anti-influenzale. A lanciare l'allarme sui social l'ex assessore alla Cultura Nadia … L'articolo "Vaccino influenzale omeopatico", truffa in farmacia. Burioni: "Gravissimo" proviene da www.meteoweek.com.

