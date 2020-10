Vaccino anti-Covid | metà degli italiani ha forti dubbi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli italiani non sono per nulla convinti dal vaccino, che ancora non c’è, per il Covid-19. Secondo una ricerca dell’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica, il centro di ricerca che si occupa di psicologia dei consumi nella salute e nell’alimentazione. Gli intervistati sono sempre meno propensi a sottoporsi a una eventuale vaccinazione: uno su due ha dubbi.

DantiNicola : Quest'anno più che mai è importante che proprio dall'UE arrivi l'appello a vaccinarsi, soprattutto per le categorie… - diMartedi : #Gabanelli su #covid19: 'C'è impreparazione della Regione Lombardia sul vaccino anti-influenzale per coprire fasce… - Lorenzo32843904 : RT @FrancescoDeBen8: Mesi a bombardarci che dobbiamo fare tutti il vaccino anti influenzale (giustissimo peraltro) poi le Regioni si diment… - CaseTaverner11 : @lameduck1960 Pensa quando sara':io l'ho fatto il vaccino anti Covid e tu? - luciodigaetano : RT @FrancescoDeBen8: Mesi a bombardarci che dobbiamo fare tutti il vaccino anti influenzale (giustissimo peraltro) poi le Regioni si diment… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Fanpage.it

Lo rivela una ricerca dell'EngageMinds HUB dell'Università Cattolica: italiano su due teme che il vaccino contro il Covid-19 potrebbe non essere testato in maniera adeguata Gli italiani non sono per ...La profilassi partirà lunedì, ma manca ancora la lista di chi aderirà. Incertezza anche sulle dosi disponibili. Odissea per i pazienti fragili ...