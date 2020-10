Usa 2020, staff di Trump attacca: 'La moderatrice del duello tv ostile' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il team della campagna per la rielezione di Donald Trump attacca la moderatrice della Nbc Savannah Guthrie per come ha gestito il dibattito con il candidato democratico Joe Biden. Da lei, ha twittato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il team della campagna per la rielezione di Donaldladella Nbc Savannah Guthrie per come ha gestito il dibattito con il candidato democratico Joe Biden. Da lei, ha twittato ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - SkyTG24 : Coronavirus Berlino, dito medio contro chi non usa la mascherina: il manifesto - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Trump: 'Se vince Biden, la Cina si comprerà l'America' #Usa2020 - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020, staff di Trump attacca: 'La moderatrice del duello tv ostile' #Usa2020 - Gufo1311 : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020, Biden vince il duello a distanza con Trump #Usa2020 -