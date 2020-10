Usa 2020, scontro televisivo tra Trump e Biden: è il primo duello a distanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si accende la corsa a Usa 2020, con Trump e Biden che si sfidano nel primo duello tv a distanza. Il primo sulla Nbc ed il secondo sulla Abc. La positività al Coronavirus di Donald Trump ha cambiato tutte le tappe di avvicinammento alle elezioni di Usa 2020. Infatti con la positività di Trump, sono … L'articolo Usa 2020, scontro televisivo tra Trump e Biden: è il primo duello a distanza proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si accende la corsa a Usa, conche si sfidano neltv a. Ilsulla Nbc ed il secondo sulla Abc. La positività al Coronavirus di Donaldha cambiato tutte le tappe di avvicinammento alle elezioni di Usa. Infatti con la positività di, sono … L'articolo Usatra: è ilproviene da .

