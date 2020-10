Usa 2020, Savannah Guthrie, l'anchorwoman che le ha cantate a Trump (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott., askanews, - Savannah Guthrie conduce dal 2012 il programma di news Today della Nbc e ieri ha dimostrato il motivo per cui è una delle figure di punta del network tv Usa, rimettendo al suo posto il presidente Donald Trump durante un'ora di intervista serratissima, in ... Leggi su askanews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott., askanews, -conduce dal 2012 il programma di news Today della Nbc e ieri ha dimostrato il motivo per cui è una delle figure di punta del network tv Usa, rimettendo al suo posto il presidente Donalddurante un'ora di intervista serratissima, in ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - SkyTG24 : Coronavirus Berlino, dito medio contro chi non usa la mascherina: il manifesto - matteocannito : RT @RepubblicaTv: Usa 2020, la conduttrice incalza Trump: ''Lei non è lo zio matto che può ritwittare cose a caso'': La moderatrice della N… - moon_nxtxa : RT @SpringftTae: Jimin: Cuando Hoseokie hyung llora, llora con todo su cuerpo, por lo general la gente usa una cara así... pero este hyung… -