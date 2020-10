Usa 2020, Biden vince il duello a distanza contro Trump (Di venerdì 16 ottobre 2020) La pandemia, la minaccia dell'estremismo di destra e le dichiarazioni fiscali mai pubblicate i punti deboli dell'intervista a Trump. Le modifiche della Corte Costituzionale e i rapporti sull'ala ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) La pandemia, la minaccia dell'estremismo di destra e le dichiarazioni fiscali mai pubblicate i punti deboli dell'intervista a. Le modifiche della Corte Costituzionale e i rapporti sull'ala ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - SkyTG24 : Coronavirus Berlino, dito medio contro chi non usa la mascherina: il manifesto - Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - zazoomblog : Usa 2020 Biden vince il duello a distanza contro Trump - #Biden #vince #duello #distanza - ACiavula : La Lega usa anche lo sport per discriminare - Ciavula: -