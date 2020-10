Usa 2020, Biden vince il duello a distanza con Trump (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dalla pandemia alla politica economica, Donald Trump e Joe Biden si sono sfidati in televisione a distanza. A conquistare il 'secondo round' del match per la corsa alla Casa Bianca è stato lo sfidante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dalla pandemia alla politica economica, Donalde Joesi sono sfidati in televisione a. A conquistare il 'secondo round' del match per la corsa alla Casa Bianca è stato lo sfidante ...

