Usa 2020: Biden vince il “dibattito a distanza” con Trump (e il merito è anche della giornalista Savannah Guthrie) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la scelta di dire “no” al dibattito virtuale, Donald Trump ha sfidato Joe Biden a distanza allo stesso orario in diretta tv, ma per il presidente Usa si è trattato di un boomerang. La vera sfida andata in onda, infatti, è stata quella tra il presidente Usa e Savannah Guthrie, presentatrice del programma Today dell’emittente Nbc. Guthrie, 48 anni, è stata l’intervistatrice più dura finora affrontata dal capo della Casa Bianca nella sua campagna per la rielezione. Puntuale e precisa, ha incalzato Trump colpo su colpo, senza accettare le sue risposte evasive sulla pandemia, tanto che la campagna del presidente l’ha attaccata per aver “dibattuto” con lui ed essere stata “il surrogato di ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la scelta di dire “no” al dibattito virtuale, Donaldha sfidato Joea distanza allo stesso orario in diretta tv, ma per il presidente Usa si è trattato di un boomerang. La vera sfida andata in onda, infatti, è stata quella tra il presidente Usa e, presentatrice del programma Today dell’emittente Nbc., 48 anni, è stata l’intervistatrice più dura finora affrontata dal capoCasa Bianca nella sua campagna per la rielezione. Puntuale e precisa, ha incalzatocolpo su colpo, senza accettare le sue risposte evasive sulla pandemia, tanto che la campagna del presidente l’ha attaccata per aver “dibattuto” con lui ed essere stata “il surrogato di ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - SkyTG24 : Coronavirus Berlino, dito medio contro chi non usa la mascherina: il manifesto - Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - Gazzetta_it : #Baseball, #Houston: rimonta continua su #Tampa. #Atlanta vede le #World Series - rebeccalandi88 : Le Borse di oggi, 16 ottobre. I listini provano a risollevarsi con gli spiragli sul pacchetto di stimoli Usa anti-C… -