Usa 2020, Biden senza freni contro Trump: “Cosa sta facendo per il Covid? Niente. E poi è il miglior amico di Kim Jong-un” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Rappresentiamo il 4% della popolazione mondiale, abbiamo il 20% delle morti nel mondo. Siamo in una situazione in cui abbiamo oltre 210 morti. E cosa sta facendo per il Covid? Niente! Non indossa ancora una mascherina…”. Non le manda a dire il candidato alle presidenziali degli Stati Uniti del 2020, Joe Biden. Durante un’intervista a Abc News, il dem ha espresso, senza freni, diversi pareri contro lo sfidante Donald Trump: “Abbraccia tutti i delinquenti del mondo, è il migliore amico del leader della Corea del Norde, gli invia lettere d’amore, e non affronta Putin in alcun modo”. Biden si è poi impegnato nella liberalizzazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Rappresentiamo il 4% della popolazione mondiale, abbiamo il 20% delle morti nel mondo. Siamo in una situazione in cui abbiamo oltre 210 morti. E cosa staper il! Non indossa ancora una mascherina…”. Non le manda a dire il candidato alle presidenziali degli Stati Uniti del, Joe. Durante un’intervista a Abc News, il dem ha espresso,, diversi parerilo sfidante Donald: “Abbraccia tutti i delinquenti del mondo, è ildel leader della Corea del Norde, gli invia lettere d’amore, e non affronta Putin in alcun modo”.si è poi impegnato nella liberalizzazione ...

