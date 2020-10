Usa 2020, Biden batte Trump nel duello tv a distanza. Lo staff del presidente attacca la moderatrice della Nbc (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il secondo duello tra Trump e Biden, avvenuto a distanza, ha visto prevalere l’ex vicepresidente. Il tycoon attacca la moderatrice Savannah Guthrie. MIAMI – Il secondo duello tv si è rivelato un boomerang per Donald Trump e un ulteriore successo per Joe Biden. Poche ore fa infatti si è tenuto il dibattito a distanza tra i due sfidanti nella corsa alla Casa Bianca lo stesso giorno nel quale si sarebbe dovuto tenere il secondo duello tv diretto, poi annullato per la positività del tycoon al coronavirus. Il format del duello a distanza Donald Trump era in onda sulla Nbc da Miami, e Joe ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il secondotra, avvenuto a, ha visto prevalere l’ex vice. Il tycoonlaSavannah Guthrie. MIAMI – Il secondotv si è rivelato un boomerang per Donalde un ulteriore successo per Joe. Poche ore fa infatti si è tenuto il dibattito atra i due sfidanti nella corsa alla Casa Bianca lo stesso giorno nel quale si sarebbe dovuto tenere il secondotv diretto, poi annullato per la positività del tycoon al coronavirus. Il format delDonaldera in onda sulla Nbc da Miami, e Joe ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - SkyTG24 : Coronavirus Berlino, dito medio contro chi non usa la mascherina: il manifesto - Agenzia_Ansa : Usa 2020: al via il dibattito televisivo a distanza tra Donald Trump e Joe Biden. Qui tutti gli aggiornamenti… - atlantidelibri : intanto, le vendite di armi negli USA continuano a salire; - Paul_Burgin : #MarsHillBlog Post sulle sanzioni per i viaggi nell'UE per alcuni importanti russi #AlexeiNavalny #VladimirPutin… -