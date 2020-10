Urla e sprangate | italiani e rom si affrontano a Roma Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ott – Grida, botte,e colpi di catena. Attimi di paura ain via della Casetta Mattei, immortalati in unrilanciato dal profilo Twitter di Radio Savana e diventato immediatamente virale. Il filmato vede un diverbio, trasformatosi in pochi attimi in una rissa furibonda, tra un gruppo die uno di rom che si sono affrontati nel bel mezzo della trafficatissima via a colpi di bastonate e pesanti catene. Ilmostra quello che sembrerebbe un regolamento di conti in piena regola, con i contendenti – circa una decina di persone – impegnati a menare colpi incuranti del traffico e degli avventori del bar antistante il luogo della rissa. Scrive Radio Savana nella didascalia del: «Arricchimento culturale a ...