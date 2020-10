Uomo decapitato a Parigi, killer ucciso dalla polizia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Uomo decapitato a Parigi. Il killer è stato ucciso dalla polizia. Si indaga per terrorismo. Parigi (FRANCIA) – Ritorna l’allarme terrorismo in Francia. Nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre 2020 un Uomo è stato decapitato alle porte di Parigi. La vittima, secondo quanto riportato da La Repubblica, è un professore di storia che nelle scorse settimane aveva fatto una lezione ai suoi alunni sul dibattito dopo la ripubblicazione delle vignette di Maometto. Uomo decapitato a Parigi, la ricostruzione L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre 2020. Secondo quanto scritto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020). Ilè stato. Si indaga per terrorismo.(FRANCIA) – Ritorna l’allarme terrorismo in Francia. Nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre 2020 unè statoalle porte di. La vittima, secondo quanto riportato da La Repubblica, è un professore di storia che nelle scorse settimane aveva fatto una lezione ai suoi alunni sul dibattito dopo la ripubblicazione delle vignette di Maometto., la ricostruzione L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre 2020. Secondo quanto scritto ...

