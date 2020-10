‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 16 10 20

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sì, lo so che il Trono classico nelle ultime stagioni aveva perso decisamente appeal e che Uomini e Donne ormai da anni si regge quasi interamente sul Trono over, ma speravo che la fusione tra i due format sarebbe servita per dare nuova linfa ai giovani creando qualche dinamica inedita (e no, per ‘dinamica inedita‘ non intendo i triangolini posticci con Armando Incarnato onnipresente terzo incomodo tra i ventenni…), non per ammazzarlo definitivamente. Cioè, con tutto il bene per Carlotta Savorelli, Roberta Di Padua e Michele Dentice (soprattutto per Michele Dentice, ecco), sarà mai possibile che negli ultimi sette giorni è tipo la terza volta che li vediamo a centro studio a raccontarci dettagliatamente ogni loro scambio di sms e ogni uscita che hanno fatto per farci scegliere a chi tributare la palma di sottona della registrazione, quando ...