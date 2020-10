Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 16 ottobre: sfilata maschile con tanto di spogliarello (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne. Ricordiamo che il popolare dating show condotto da Maria De Filippi è arrivato alla 25esima edizione, ottenendo sempre dei grandi successi a livello d’ascolti. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset verso le 14. 45 avrà la possibilità di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Anche in questo episodio i telespettatori di Canale 5 visione ranno il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News che parlano anche di una sfilata maschile che coinvolge per la prima volta non solo i cavalieri ma anche i ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di. Ricordiamo che il popolare dating show condotto da Maria De Filippi è arrivato alla 25esima edizione, ottenendo sempre dei grandi successi a livello d’ascolti. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset verso le 14. 45 avrà la possibilità di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Anche in questo episodio i telespettatori di Canale 5 visione ranno il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News che parlano anche di unache coinvolge per la prima volta non solo i cavalieri ma anche i ...

