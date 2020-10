Uomini e Donne, anticipazioni: Beatrice Buonocore spiazzata da Maria De Filippi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma Maria De Filippi spiazza tutti con una domanda a sorpresa a Beatrice Buonocore. Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Nella puntata in questione Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide Donadei, sarà al centro della scena complice l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice del programma, … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020). Nell’ultima puntata del programmaDespiazza tutti con una domanda a sorpresa a. Arrivano le ultimedell’ultima puntata di. Nella puntata in questione, corteggiatrice di Davide Donadei, sarà al centro della scena complice l’intervento diDe. La conduttrice del programma, …

GassmanGassmann : Il 16 ottobre 1943 , 1000 persone furono prese nel ghetto ebraico di Roma,e deportate nei campi di concentramento.… - zaiapresidente : ?? Settantasette anni fa come oggi si compiva una delle vergogne più grandi per il nostro Paese, il 'sabato nero' d… - Radio3tweet : #16ottobre 1943: oltre mille ebrei romani – uomini e donne di tutte le età – vengono catturati, casa per casa, da u… - Dagherrotipo1 : RT @GassmanGassmann: Il 16 ottobre 1943 , 1000 persone furono prese nel ghetto ebraico di Roma,e deportate nei campi di concentramento. Uom… - etiamomnes : RT @romaebraica: Alle 5.15 del #16ottobre 1943, la deportazione degli ebrei di #Roma. Le SS catturarono casa per casa più di 1000 persone (… -