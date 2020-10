Unisannio | deliberate le misure conseguenti all’Ordinanza regionale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La seduta straordinaria del Senato Accademico dell’Università del Sannio convocata oggi 16 ottobre 2020 per analizzare l’Ordinanza del 15 ottobre 2020, n. 79, emanata dal Presidente della Giuntadella Campania ed assumere le determinazioni consequenziali, ha deciso quanto segue: 1) Lezioni dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale: – per gli immatricolati al primo anno le attività didattiche continueranno a svolgersi “in modalità blended”, senza variazioni rispetto a quanto già posto in essere con la ripresa autunnale delle attività didattiche; – per gli iscritti agli anni successivi, le lezioni si svolgeranno esclusivamente”on line”; 2) Esami di profitto: gli esami dovranno essere svolti “on line”, in base ...