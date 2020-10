Una vita, anticipazioni 17 ottobre: Alfredo viene assassinato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre ci attende una puntata di Una vita ricca di emozioni. Nel corso del nuovo appuntamento vedremo infatti Alfredo Bryce morire per mano di un malvivente, introdottosi in casa sua armato di pistola. Si scoprirà che il ladro non è altri che un sicario ingaggiato da Genoveva per togliere di mezzo lo scomodo marito. Il commissario Mendez avvierà le indagini sull’accaduto, mostrandosi subito scettico sul tentato furto. Riuscirà a scoprire che dietro a tutto c’è lo zampino della Salmeron? Una vita, trama 17 ottobre: Alfredo colpito a morte dal ladro Nel corso di queste ultime puntate di Una vita, abbiamo visto come Genoveva avrà giocato d’astuzia, pronta a sfruttare il punto debole di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17ci attende una puntata di Unaricca di emozioni. Nel corso del nuovo appuntamento vedremo infattiBryce morire per mano di un malvivente, introdottosi in casa sua armato di pistola. Si scoprirà che il ladro non è altri che un sicario ingaggiato da Genoveva per togliere di mezzo lo scomodo marito. Il commissario Mendez avvierà le indagini sull’accaduto, mostrandosi subito scettico sul tentato furto. Riuscirà a scoprire che dietro a tutto c’è lo zampino della Salmeron? Una, trama 17colpito a morte dal ladro Nel corso di queste ultime puntate di Una, abbiamo visto come Genoveva avrà giocato d’astuzia, pronta a sfruttare il punto debole di ...

Antonio_Tajani : All’improvviso ci ha lasciato @SantelliJole .Un dolore profondo pervade tutta la comunità di @forza_italia .Perdiam… - La7tv : #tagada Roma, #Bertolaso: 'Io sindaco? Darei la vita per la mia città, ma la cosa più importante è che quella che è… - pdnetwork : 'Una libertà rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale, sarebbe una richiesta di… - rileyhogws : RT @chicnisello: ma com'è che adesso amate tutti mecna? va di moda? agli occhi di chi lo segue da una vita risultate semplicemente ridicoli - NelloBologna : RT @WalterRossi2: Non sappiamo cosa accadrà. Sono giorni difficili. La vita è un grande mistero. Due anziani contadini valbisentini, Amerig… -