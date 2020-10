Una Vita, 16 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Un nuovo sparo ad Acacias (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una Vita, 16 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 16 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Genoveva ha un piano per liberarsi di suo marito una volta per tutte. Essendo stata scoperta tra le braccia di Felipe ha intenzione di uccidere Alfredo così da essere finalmente libera. Per far si che il suo piano funzioni, ha finto di essere sinceramente pentita del suo tradimento e per farsi perdonare ha organizzato una sorpresa per lui. L’uomo ha un Vita sentimentale segreta, in quanto omosessuale e sua moglie, conoscendo questo suo punto debole, gli ha ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una, 16: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 16: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Genoveva ha un piano per liberarsi di suo marito una volta per tutte. Essendo stata scoperta tra le braccia di Felipe ha intenzione di uccidere Alfredo così da essere finalmente libera. Per far si che il suo piano funzioni, ha finto di essere sinceramente pentita del suo tradimento e per farsi perdonare ha organizzato una sorpresa per lui. L’uomo ha unsentimentale segreta, in quanto omosessuale e sua moglie, conoscendo questo suo punto debole, gli ha ...

