Una ricerca del Geena Davis Institute rivela che il 59% delle ragazze vuole essere leader nel lavoro (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Nel mondo reale solo il 24% dei seggi parlamentari sono occupati da donne e le donne ricoprono solo il 18 % dei ruoli di ministro. Nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier. Nei ruoli gestionali di 1 azienda su 4 non c'è nessuna donna. Nel mondo dei media e dell'industria cinematografica e televisiva i numeri sono altrettanto scoraggianti. Lo rivela Madeline Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in Media, in occasione della presentazione 'virtuale' della terza edizione de 'L'Eredità delle Donne' che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Firenze di cui Di Nonno è tra le relatrici.

