"Un signore ha fatto la pipì sopra la mia foto", Selvaggia Lucarelli a Piazzapulita, il filmato che sconvolge anche Formigli | Video (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dell'odio sui social Selvaggia Lucarelli è tra le massime esperte in Italia, nonché vittima abituale. "I primi gruppi sono nati nel 2013 e 2014, erano un fenomeno enorme seguiti principalmente da minorenni". Ragazzini capaci di ogni nefandezza verbale, dagli insulti razziali alle minacce sessuali. Ospite di Piazzapulita, la giornalista di Tpi e fatto quotidiano spiega: "Le parole poi diventano azione. Le aggressioni contro di me sono quotidiane. Pochi giorni fa un signore ha preso la mia foto, è andato alla stazione di Torino, l'ha buttata per terra e ci ha fatto la sua pipì sopra. Poi ha pubblicato il Video sulla sua pagina Instagram con 25mila followers ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dell'odio sui socialè tra le massime esperte in Italia, nonché vittima abituale. "I primi gruppi sono nati nel 2013 e 2014, erano un fenomeno enorme seguiti principalmente da minorenni". Ragazzini capaci di ogni nefandezza verbale, dagli insulti razziali alle minacce sessuali. Ospite di, la giornalista di Tpi equotidiano spiega: "Le parole poi diventano azione. Le aggressioni contro di me sono quotidiane. Pochi giorni fa unha preso la mia, è andato alla stazione di Torino, l'ha buttata per terra e ci hala sua. Poi ha pubblicato ilsulla sua pagina Instagram con 25mila followers ...

