UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 19 ottobre 2020

anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 19 ottobre 2020:Leggi anche: Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Steffen bacia Franzi! E Tim…Nonostante le difficoltà del momento, sembrano finalmente riaffiorare i sentimenti mai del tutto terminati tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Il precario equilibrio ritrovato, però, potrebbe crollare in fretta sotto la spinta di un evento improvviso… La famiglia di Niko Poggi (Luca Turco) continua a preoccuparsi molto per lui… Giulia (Marina Tagliaferri) deve prendere una decisione sull'accettare o meno l'invito di Michele (Alberto Rossi) a prendere parte al suo programma radiofonico, mettendosi personalmente in ...

