Un Posto al Sole, anticipazioni 16 ottobre: incontro inaspettato per Viola (Di venerdì 16 ottobre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 16 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 dalle 20,40? Viola non ha ancora perdonato Eugenio, che fa di tutto per recuperare la sua fiducia. Serena deve affrontare un momento molto delicato della sua gravidanza. Leonardo tenta di farsi strada nella sua vita e di imporsi rivendicando la paternità del bambino che la Cirillo aspetta. Filippo èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020)“Unal”, puntata del 162020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 dalle 20,40?non ha ancora perdonato Eugenio, che fa di tutto per recuperare la sua fiducia. Serena deve affrontare un momento molto delicato della sua gravidanza. Leonardo tenta di farsi strada nella sua vita e di imporsi rivendicando la paternità del bambino che la Cirillo aspetta. Filippo èArticolo completo: dal blog SoloDonna

TopMoviie : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - Franco32656300 : @ksnt63 Ah però. Noi siamo privilegiati. Abbiamo pagato un po' in salute però ci siamo guadagnati un posto al sole.… - andrethegenius : @napolista Usate gli attori di un posto al sole??? Così lo dico alla mia vicina che è una fan?!? - Shaula1981 : @Anna58237344 @mammaparole3 Mostrare la nostra lealtà e la nostra fede a Lui. Dio ci ama più nelle tribolazioni che… -