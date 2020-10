“Un periodo terribile, addio”. Lutto per Antonella Clerici, il triste annuncio sui social (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si è spenta suor Stella Okadar, la francescana che si era fatta conoscere e apprezzare dal pubblico televisivo grazie alle partecipazioni alle trasmissioni Mattina in famiglia e La Prova del Cuoco. Nel programma condotto prima da Antonella Clerici e poi da Elisa Isoardi (chiuso quest’anno poco prima di aver compiuto il ventennale) ha affiancato lo chef Andrea Mainardi nella slot intitolata ‘Il diavolo e l’acqua santa’. Proprio la Clerici e il cuoco lombardo sono stati tra i primi a commemorare la suora scomparsa, esprimendo il loro dolore via social, su Instagram. Anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha riservato un addio commosso a Stella. Fu proprio Sonia a presentare Okadar alla conduttrice di Legnano. “È un periodo davvero ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si è spenta suor Stella Okadar, la francescana che si era fatta conoscere e apprezzare dal pubblico televisivo grazie alle partecipazioni alle trasmissioni Mattina in famiglia e La Prova del Cuoco. Nel programma condotto prima dae poi da Elisa Isoardi (chiuso quest’anno poco prima di aver compiuto il ventennale) ha affiancato lo chef Andrea Mainardi nella slot intitolata ‘Il diavolo e l’acqua santa’. Proprio lae il cuoco lombardo sono stati tra i primi a commemorare la suora scomparsa, esprimendo il loro dolore via, su Instagram. Anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha riservato un addio commosso a Stella. Fu proprio Sonia a presentare Okadar alla conduttrice di Legnano. “È undavvero ...

