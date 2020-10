"Un periodo davvero terribile". Antonella Clerici, altro lutto: è morta una colonna della Prova del cuoco | Guarda (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Un periodo davvero terribile". Il dolore di Antonella Clerici arriva anche via Instagram: lutto alla Prova del cuoco, è morta suor Stella Okadar, la francescana tante volte in studio a Raiuno e protagonista di divertenti siparietti con la Clerici, Elisa Isoardi e con lo chef Andrea Mainardi, con cui la religiosa metteva in scena la "rubrica" Il diavolo e l'acqua santa. A presentare suor Stella alla Clerici era stata Sonia Bruganelli, e non a caso la moglie di Paolo Bonolis ha voluto salutarla commossa. La Clerici aveva appreso in diretta due giorni fa a E' sempre mezzogiorno della morte del suo storico collega a Dribbling e Domenica Sprint ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Un". Il dolore diarriva anche via Instagram:alladelsuor Stella Okadar, la francescana tante volte in studio a Raiuno e protagonista di divertenti siparietti con la, Elisa Isoardi e con lo chef Andrea Mainardi, con cui la religiosa metteva in scena la "rubrica" Il diavolo e l'acqua santa. A presentare suor Stella allaera stata Sonia Bruganelli, e non a caso la moglie di Paolo Bonolis ha voluto salutarla commossa. Laaveva appreso in diretta due giorni fa a E' sempre mezzogiornomorte del suo storico collega a Dribbling e Domenica Sprint ...

