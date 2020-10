UN PASSATO AL BARCELLONA, POI L’ITALIA. ERICK FERIGRA, IL GIAGUARO DELLA DIFESA DEL TORINO (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il TORINO avrà a disposizione un nuovo difensore centrale per la stagione 2020-21. ERICK FERIGRA, in realtà, non è proprio un volto nuovo dalla zona del Filadelfia. Il difensore ecuadoriano, classe 1999, è di ritorno in granata dopo una stagione in prestito all’Ascoli, in Serie B. Ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando, nel 2018, il giocatore approdò a TORINO per la prima volta. Dal BARCELLONA al TORINO, passando per la Fiorentina. Il “GIAGUARO” ecuadoriano sa cosa ci vuole per esplodere nel grande calcio, ma è giunta l’ora di dimostrarlo. FERIGRA ha dimostrato di possedere ottime qualità fisiche, grande agonismo ma anche ottima tecnica, insomma, qualità ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilavrà a disposizione un nuovo difensore centrale per la stagione 2020-21., in realtà, non è proprio un volto nuovo dalla zona del Filadelfia. Il difensore ecuadoriano, classe 1999, è di ritorno in granata dopo una stagione in prestito all’Ascoli, in Serie B. Ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando, nel 2018, il giocatore approdò aper la prima volta. Dalal, passando per la Fiorentina. Il “” ecuadoriano sa cosa ci vuole per esplodere nel grande calcio, ma è giunta l’ora di dimostrarlo.ha dimostrato di possedere ottime qualità fisiche, grande agonismo ma anche ottima tecnica, insomma, qualità ...

