Un ex CFO dell’Inter nominato nuovo ad del Miami FC (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Miami FC ha annunciato oggi di aver nominato l’ex dirigente dell’Inter del e D.C. United Michael Williamson come amministratore delegato, mentre Paul Dalglish è stato nominato direttore tecnico e capo allenatore. Lo si legge in una nota del club, che spiega come le misure siano state adottate per rafforzare la strategia a lungo termine … L'articolo Un ex CFO dell’Inter nominato nuovo ad del Miami FC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) IlFC ha annunciato oggi di averl’ex dirigente dell’Inter del e D.C. United Michael Williamson come amministratore delegato, mentre Paul Dalglish è statodirettore tecnico e capo allenatore. Lo si legge in una nota del club, che spiega come le misure siano state adottate per rafforzare la strategia a lungo termine … L'articolo Un ex CFO dell’Interad delFC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Un ex CFO dell’#Inter nominato nuovo ad del #Miami FC - sportli26181512 : #Governance #Notizie Un ex CFO dell’Inter nominato nuovo ad del Miami FC: Il Miami FC ha annunciato oggi di aver no… - CalcioFinanza : Un ex CFO dell’#Inter nominato nuovo ad del #Miami FC -

Ultime Notizie dalla rete : CFO dell’Inter Nuova struttura per l'organigramma Juve. Com'è quello dell'Inter? I ruoli, da Zhang a Williams TUTTO mercato WEB