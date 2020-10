Ultime Notizie Serie A: Ancelotti si gioca il derby, l’Atalanta ritrova Ilicic (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, multa o squalifica per i calciatori che hanno lasciato la bolla – Il club bianconero non rischierebbe nulla, ma i sei calciatori che hanno lasciato la bolla sì. Sia la procura di Torino che quella federale stanno indagando. Atalanta, Ilicic può tornare in campo – Non solo la convocazione per Ilicic nella partita contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe anche mandare in campo lo sloveno. Inter-Milan, le parole di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, multa o squalifica per i calciatori che hanno lasciato la bolla – Il club bianconero non rischierebbe nulla, ma i sei calciatori che hanno lasciato la bolla sì. Sia la procura di Torino che quella federale stanno indagando. Atalanta,può tornare in campo – Non solo la convocazione pernella partita contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe anche mandare in campo lo sloveno. Inter-Milan, le parole di ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia nuovo record di contagi e tamponi: +8.804 positivi su 162.932 test. Balzo de… - mimanda_picone : RT @Corriere: Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto. Nuovo record in Germania: oltre 7.300 casi - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto. Nuovo record in Germania: oltre 7.300 casi -