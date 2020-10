UFC Fight Night 180 – Anteprima – Ortega Vs Jung (Di venerdì 16 ottobre 2020) UFC Fight Night 180 è il primo evento targato UFC dopo la pirotecnica, e decisamente memorabile, Fight Night della scorsa settima. Il main event è un incontro attesissimo nella categoria dei pesi piuma tra Brian Ortega (14-1) e Chan Sung Jung (16-5), meglio conosciuto come The Korean Zombie. Nel co main event invece vedremo sfidarsi Jessica Andrade (20-8) e Katlyn Chookagian (14-3), in un match molto importante per la categoria dei pesi mosca femminili. Il main event sarà visibile in diretta su DAZN e UFC Fight Pass dalle ore 1.00 di Domenica 18 Ottobre. Nel resto della card vedremo in azione anche l’australiano Jimmy Crute (11-1), il brasiliano Thomas Almeida (22-3) e il russo Said Nurmagomedov (13-2). View this post on ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) UFC180 è il primo evento targato UFC dopo la pirotecnica, e decisamente memorabile,della scorsa settima. Il main event è un incontro attesissimo nella categoria dei pesi piuma tra Brian(14-1) e Chan Sung(16-5), meglio conosciuto come The Korean Zombie. Nel co main event invece vedremo sfidarsi Jessica Andrade (20-8) e Katlyn Chookagian (14-3), in un match molto importante per la categoria dei pesi mosca femminili. Il main event sarà visibile in diretta su DAZN e UFCPass dalle ore 1.00 di Domenica 18 Ottobre. Nel resto della card vedremo in azione anche l’australiano Jimmy Crute (11-1), il brasiliano Thomas Almeida (22-3) e il russo Said Nurmagomedov (13-2). View this post on ...

Ufc, nuovo avversario per Vettori: il 12 dicembre contro il mitico Jacaré

Cambia l'antagonista per il ritorno sull'ottagono del fighter italiano: non più Akhmedov, ma il brasiliano Ronaldo Souza, detto "l'alligatore", 8 volte campione mondiale di Jiu Jitsu ...

Durante gli scontri preliminari dell’UFC di Abu Dhabi, il lottatore Joaquin Buckley, pur essendo bloccato dall’avversario, riesce a ...

Ufc, nuovo avversario per Vettori: il 12 dicembre contro il mitico Jacaré

Cambia l'antagonista per il ritorno sull'ottagono del fighter italiano: non più Akhmedov, ma il brasiliano Ronaldo Souza, detto "l'alligatore", 8 volte campione mondiale di Jiu Jitsu ...