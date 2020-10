Ue: Enria (Bce), 'completare velocemente Unione bancaria' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - “Se non si completa velocemente la costruzione dell'Unione bancaria, il backstop del fondo di risoluzione e un sistema di garanzia dei depositi europeo, sarà difficile affrontare i periodi difficili che sono di fronte a noi. E' solo con un sistema veramente integrato che potremo evitare il ripetersi degli errori degli anni scorsi”, con il rischio di trovarsi "con un sistema bancario ancora più segmentato e inefficiente di oggi, un fattore di divisione anziché di integrazione". Lo ha detto Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce, nel suo discorso in occasione dell'assegnazione di Alumnus Bocconi del 2020. "Ci troviamo in mezzo al guado, mentre le acque si stanno ingrossando e le nubi degli effetti economici ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - “Se non si completala costruzione dell', il backstop del fondo di risoluzione e un sistema di garanzia dei depositi europeo, sarà difficile affrontare i periodi difficili che sono di fronte a noi. E' solo con un sistema veramente integrato che potremo evitare il ripetersi degli errori degli anni scorsi”, con il rischio di trovarsi "con un sistema bancario ancora più segmentato e inefficiente di oggi, un fattore di divisione anziché di integrazione". Lo ha detto Andrea, presidente del Consiglio di vigilanzadella Bce, nel suo discorso in occasione dell'assegnazione di Alumnus Bocconi del 2020. "Ci troviamo in mezzo al guado, mentre le acque si stanno ingrossando e le nubi degli effetti economici ...

vincenz94704898 : RT @fabrizio_sn: Il #COVID19 è l'ultimo tassello per distruggere le PMI: 'Il cambio di registro di Enria indica alle banche che è il moment… - fabrizio_sn : Il #COVID19 è l'ultimo tassello per distruggere le PMI: 'Il cambio di registro di Enria indica alle banche che è il… - Italia_Notizie : Enria (Bce): fino a 1,4 trilioni di crediti inesigibili in uno scenario grave - ansa_economia : Bce: Enria, più integrazione in banche internazionali. Proposta favorisce acquisizioni transnazionali #ANSA - CorriereQ : Bce: Enria, più integrazione in banche internazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Enria Bce Ue: Enria (Bce), 'completare velocemente Unione bancaria' Il Tempo Ue: Enria (Bce), 'completare velocemente Unione bancaria'

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - “Se non si completa velocemente la costruzione dell'Unione bancaria, il backstop del fondo di risoluzione e un sistema ...

Milano recupera, spread Btp/Bund in lieve calo

Borse europee in ripresa. Restano i timori per l'impatto delle restrizioni imposte in alcuni Paesi europei per far fronte all'aumento dei contagi da Covid-19. L'euro è stabile nei confronti del dollar ...

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - “Se non si completa velocemente la costruzione dell'Unione bancaria, il backstop del fondo di risoluzione e un sistema ...Borse europee in ripresa. Restano i timori per l'impatto delle restrizioni imposte in alcuni Paesi europei per far fronte all'aumento dei contagi da Covid-19. L'euro è stabile nei confronti del dollar ...