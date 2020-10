Trump non condanna QAnon: “So solo che sono contro i pedofili” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella serata dei dibattiti a distanza il rapporto tra Donald Trump e QAnon torna a far discutere dopo il nuovo rifiuto del presidente a condannare il movimento cospirazionista di estrema destra. E così mentre sulla ABC Joe Biden spiega il suo programma e risponde alle domande della town hall organizzata al posto del secondo dibattito, Trump, che quel dibattito lo ha fatto annullare per il rifiuto al format online, ribadisce le sue posizioni senza basi contro le mascherine ma soprattutto dopo aver rifiutato di condannare i suprematisti bianchi per l’ennesima volta liscia il pelo al gruppo che la stessa FBI ha definito una minaccia terroristica interna. LEGGI ANCHE > Trump abbraccia QAnon: “Persone che amano il nostro ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella serata dei dibattiti a distanza il rapporto tra Donaldtorna a far discutere dopo il nuovo rifiuto del presidente are il movimento cospirazionista di estrema destra. E così mentre sulla ABC Joe Biden spiega il suo programma e risponde alle domande della town hall organizzata al posto del secondo dibattito,, che quel dibattito lo ha fatto annullare per il rifiuto al format online, ribadisce le sue posizioni senza basile mascherine ma soprattutto dopo aver rifiutato dire i suprematisti bianchi per l’ennesima volta liscia il pelo al gruppo che la stessa FBI ha definito una minaccia terroristica interna. LEGGI ANCHE >abbraccia: “Persone che amano il nostro ...

