Trump-Biden, com’è andato il primo duello tv a distanza della storia americana (Di venerdì 16 ottobre 2020) La town hall dello zio matto È stato il primo non-dibattito della storia americana, l’unico in cui il presidente degli Stati Uniti ha fatto da controprogrammazione polemica. L’unico in cui ha difeso teorie complottiste. Stanotte Donald Trump ha detto di non sapere cos’è Qanon, la teoria secondo cui c’è una cabala satanica di vip e democratici che bevono il sangue dei bambini e Trump li combatte in segreto. Poi ha detto che i seguaci di Qanon «sono fortemente contro la pedofilia». Per il resto, non ha detto se ha fatto un test per il Covid il giorno del primo dibattito con Joe Biden («non me lo ricordo, ero sempre molto in forma»), e non ha detto a chi deve 421 milioni di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 ottobre 2020) La town hall dello zio matto È stato ilnon-dibattito, l’unico in cui il presidente degli Stati Uniti ha fatto da controprogrammazione polemica. L’unico in cui ha difeso teorie complottiste. Stanotte Donaldha detto di non sapere cos’è Qanon, la teoria secondo cui c’è una cabala satanica di vip e democratici che bevono il sangue dei bambini eli combatte in segreto. Poi ha detto che i seguaci di Qanon «sono fortemente contro la pedofilia». Per il resto, non ha detto se ha fatto un test per il Covid il giorno deldibattito con Joe(«non me lo ricordo, ero sempre molto in forma»), e non ha detto a chi deve 421 milioni di ...

Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - Agenzia_Ansa : #Usa2020 #Biden in vantaggio di 17 punti su #Trump. Attesa per il confronto tv #ANSA - Agenzia_Ansa : Usa 2020: al via il dibattito televisivo a distanza tra Donald Trump e Joe Biden. Qui tutti gli aggiornamenti… - nuccia20 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice star de… - medeadicyta : RT @GermanoDottori: Ma secondo molti l'emergenza democratica è #Trump. La Casa Bianca e il New York Post #censurati -