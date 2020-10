Trump bacchettato in diretta dalla conduttrice | « Lei è il presidente | non lo zio pazzo di un tizio qualsiasi» Va meglio a Biden anche negli ascolti – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Donald, town hall Doveva essere un colpo basso allo sfidante Joe. Invece il town hall affrontato ieri sera da Donaldsi è rivelato un mezzo boomerang., che – stando ai dati parziali divulgati proprio in questi minuti – hanno premiato il candidato dem. In prime time sulla Nbc, ilamericano si è sottoposto alle domande di alcuni elettori ma soprattutto alle incalzanti obiezioni della moderatrice Savannah Guthrie. La giornalista non ha risparmiato domande al magnate neworkese, arrivando addirittura a bacchettarlo in. Guthrie, co-del popolare talkshow mattutino Today, ha sottoposto auna serie di domande sul suo ...