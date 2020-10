Trump accetta la transizione politica. Ma attacca sul tema brogli (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente uscente è stato protagonista di un town hall su Nbc. Trump ha espresso la propria condanna contro Antifa, i suprematisti bianchi e la sinistra radicale violenta. È un Donald Trump all’apparenza più mansueto, quello che si presenta in quello che è il primo vero confronto televisivo dopo gli ultimi turbolenti giorni. La positività … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente uscente è stato protagonista di un town hall su Nbc.ha espresso la propria condanna contro Antifa, i suprematisti bianchi e la sinistra radicale violenta. È un Donaldall’apparenza più mansueto, quello che si presenta in quello che è il primo vero confronto televisivo dopo gli ultimi turbolenti giorni. La positività … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AntonellaStara3 : @MediasetTgcom24 Sarebbe il caso dell'uscita dalla Nato dell'Italia per fare un esercito comune europeo che fa capo… - passionescatto : @La7tv @PiazzapulitaLA7 Rampini è fuso. La vice candidata dem ha detto che se il vaccino lo proporrà Trump non lo a… - bscfederico : RT @martadassu: Partecipare significherebbe ammettere che il COVID impone un comportamento diverso. Cosa che TRUMP chiaramente non accetta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump accetta Trump-Biden, un duello tv a distanza

e non disposta ad accettare risposte evasive sulla gestione della pandemia, sulla minaccia dell’estremismo di destra, sulle dichiarazioni fiscali mai pubblicate dal presidente. Le risposte di Trump su ...

Biden vince il duello a distanza, Trump mai così in difficoltà

Così mentre in onda sulla Abc da Philadelphia Biden mostrava una calma serafica nel demolire la presidenza Trump, l’attuale inquilino della Casa Bianca veniva messo sotto torchio da una Guthrie ...

e non disposta ad accettare risposte evasive sulla gestione della pandemia, sulla minaccia dell’estremismo di destra, sulle dichiarazioni fiscali mai pubblicate dal presidente. Le risposte di Trump su ...Così mentre in onda sulla Abc da Philadelphia Biden mostrava una calma serafica nel demolire la presidenza Trump, l’attuale inquilino della Casa Bianca veniva messo sotto torchio da una Guthrie ...