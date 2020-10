Tragedia della Solfatara: chieste condanne e confisca, 3 morti per “negligenza, imprudenza e imperizia” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Massimiliano Carrer, Tiziana Zaramella e il loro figlioletto Lorenzo hanno perso la vita il 12 settembre 2017, prima inghiottiti uno dopo l’altro da una voragine apertasi sotto i loro piedi e poi soffocati dai gas presenti nel sottosuolo nel noto sito naturalistico della Solfatara che si trova in un vulcano attivo dell’area flegrea. Sopravvissuto solo il figlioletto più piccolo dei Carrer, che ha assistito impotente al dramma e che oggi vive con la zia. Ai sette imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, sono contestati i reati di omicidio colposo in concorso, con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei danni a più persone, e il disastro colposo, in concorso. Secondo gli inquirenti sono loro ad aver causato il decesso dei tre turisti ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Massimiliano Carrer, Tiziana Zaramella e il loro figlioletto Lorenzo hanno perso la vita il 12 settembre 2017, prima inghiottiti uno dopo l’altro da una voragine apertasi sotto i loro piedi e poi soffocati dai gas presenti nel sottosuolo nel noto sito naturalisticoche si trova in un vulcano attivo dell’area flegrea. Sopravvissuto solo il figlioletto più piccolo dei Carrer, che ha assistito impotente al dramma e che oggi vive con la zia. Ai sette imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, sono contestati i reati di omicidio colposo in concorso, con l’aggravanteviolazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei danni a più persone, e il disastro colposo, in concorso. Secondo gli inquirenti sono loro ad aver causato il decesso dei tre turisti ...

virginiaraggi : Questa mattina ho deposto una corona in occasione del 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto e della de… - poliziadistato : #9ottobre 1963, 57 anni fa la tragedia del #Vajont. I soccorritori, tra cui tante guardie di Pubblica Sicurezza che… - carlosibilia : Oggi sarò a Longarone per la cerimonia di commemorazione in memoria delle vittime della tragedia del #Vajont. Insie… - micheladania : RT @virginiaraggi: Questa mattina ho deposto una corona in occasione del 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto e della deporta… - Carmela_oltre : RT @mauriziocresce6: Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia della Tragedia di Rigopiano, Palmer a supporto della famiglia Feniello Vasto Web Miley Cyrus è l'artista del nuovo MTV Unplugged "At Home"

Dopo la tragedia, John Legend torna sul palco: “Questa è per Chrissy”|LEGGI Fin dal suo debutto nel 1989, MTV Unplugged è riuscito a proporre performance straordinarie entrate nella storia della ...

Calderoli e l'appello sui social: "Io 64enne e immunodepresso chiedo di rispettare le regole anti-Covid". Le risposte: "Dillo a Salvini"

A farlo è un volto storico della Lega, il senatore Roberto Calderoli ... Io sono bergamasco e purtroppo ho visto troppo da vicino la tragedia che abbiamo vissuto qui a Bergamo.

Dopo la tragedia, John Legend torna sul palco: “Questa è per Chrissy”|LEGGI Fin dal suo debutto nel 1989, MTV Unplugged è riuscito a proporre performance straordinarie entrate nella storia della ...A farlo è un volto storico della Lega, il senatore Roberto Calderoli ... Io sono bergamasco e purtroppo ho visto troppo da vicino la tragedia che abbiamo vissuto qui a Bergamo.