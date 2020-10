Tra Cristiano Ronaldo e il Ministro dello Sport Spadafora accuse e veleni

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il campione contro il Ministro. Cr7 contro Spadafora. Sembra il titolo di un blockbuster hollywoodiano, ma non lo è. Siamo in Italia, e siamo alle solite beghe da cortile tra i club e le istituzioni. Il fuoriclasse della Juventus ha replicato durante una diretta Instagram al Ministro dello Sport italiano, che nelle scorse ore aveva detto chiaro e tondo che «Cristiano ha violato il protocollo. Lui e alcuni giocatori della Juventus hanno rotto l’isolamento fiduciario senza autorizzazione, tanto che il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino ha dichiarato di aver dovuto trasmettere in Procura i nomi».