Tra 15 giorni saremo come Francia e Spagna Galli | virus al punto di non ritorno Siamo nelle peste | poi vedremo i morti

"Tra 15 giorni saremo come la Francia". Massimo Galli è sempre più pessimista ma stavolta, lascia intendere il virologo dell'ospedale Sacco di Milano, la sua non è una delle profezie che l'ha reso celebre (e temuto) in questi mesi in tv di coronavirus, ma una amarissima constatazione di quanto sta accadendo in queste ore nei suoi reparti. "Guardi, Siamo nelle peste - spiega a Repubblica -. Sto cercando di occuparmi di tutti i pazienti che ho qui. Mi pare un tragico dejà vu. Lo temevo già da agosto, speravo di sbagliarmi e invece". La situazione a Milano, sottolinea, "si sta facendo molto allarmante, al limite della saturazione. Abbiamo assoluto bisogno di far funzionare le ..."

