Torvaianica | volontari di nuovo in azione per ripulire la spiaggia | appuntamento per domenica 18 ottobre

Ogni giorno finiscono in mare un infinità di rifiuti, per poi finire anche nostre spiagge. La conseguenza di tutti questi rifiuti sono altamente deleteri per l'ecosistema marino e per i suoi abitanti. L'Organizzazione di volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, in collaborazione scientifica della ONLUS Creature del Mare, organizza per domenica 18 ottobre 2020 una la pulizia di un tratto di spiaggia libera a Torvaianica, anche con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla cura del nostro litorale, riconoscendone la bellezza. L'Organizzazione di volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans chiede la partecipazione di ...

Care The Oceans e l'A.s.d. Akun Island hanno organizzato una pulizia della spiaggia nel tratto di arenile da cui si accede da via Nizza, a Torvaianica.

Domenica 4 Ottobre 2020 L’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans e l’A.S.D. Akun Island hanno organizzato un incontro sul tema della plastic ...

