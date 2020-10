Torino 2021, Salvini vuole il nome del candidato entro novembre (Di venerdì 16 ottobre 2020) vuole giocare d’anticipo Matteo Salvini nella corsa alle amministrative 2021 e vuole al più presto i nomi dei candidati. “Ho chiesto che entro ottobre o al massimo a meta’ novembre ci siamo i nomi dei candidati, a prescindere da quello che faranno gli altri” partiti “in modo da avere 5 o 6 mesi per poter costruire un progetto” ha spiegato il leader della Lega. “Dovevamo avere un vertice del centrodestra sulle amministrative ieri che e’ stato annullato per la morte di Jole Santelli ed è aggiornato alla settimana prossima. Oggi ci sono i funerali di Jole e il mio pensiero va a lei”. Insomma, a breve le riserve per il candidato sindaco di Torino del ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 ottobre 2020)giocare d’anticipo Matteonella corsa alle amministrativeal più presto i nomi dei candidati. “Ho chiesto cheottobre o al massimo a meta’ci siamo i nomi dei candidati, a prescindere da quello che faranno gli altri” partiti “in modo da avere 5 o 6 mesi per poter costruire un progetto” ha spiegato il leader della Lega. “Dovevamo avere un vertice del cdestra sulle amministrative ieri che e’ stato annullato per la morte di Jole Santelli ed è aggiornato alla settimana prossima. Oggi ci sono i funerali di Jole e il mio pensiero va a lei”. Insomma, a breve le riserve per ilsindaco didel ...

