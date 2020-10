Torino 2021, Lo Russo corre alle primarie “Il centrosinistra ha il compito di trovare il miglior sindaco” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un futuro che non sia frutto di algoritmi, di sogni o presupposizioni, di illusioni o peggio di promesse non mantenibili. Stefano Lo Russo capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Torino si mette a disposizione nella corsa delle primarie per scegliere il candidato sindaco della città, che saranno il 6 e il 7 febbraio 2021, ma lo fa anteponendo al suo nome un progetto programmatico dal nome ambizioso “Torino 2031”.“E’necessario strutturare l’azione attraverso una progettualità che guardi il decennio che si apre ma che sappia tenere accanto e rispondere con attenzione alle necessità contingenti” dice Lo Russo presentando la piattaforma programmatica nelle quali vengono sistematizzate le ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un futuro che non sia frutto di algoritmi, di sogni o presupposizioni, di illusioni o peggio di promesse non mantenibili. Stefano Locapogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale asi mette a disposizione nella corsa delleper scegliere il candidato sindaco della città, che saranno il 6 e il 7 febbraio, ma lo fa anteponendo al suo nome un progetto programmatico dal nome ambizioso “2031”.“E’necessario strutturare l’azione attraverso una progettualità che guardi il decennio che si apre ma che sappia tenere accanto e rispondere con attenzionenecessità contingenti” dice Lopresentando la piattaforma programmatica nelle quali vengono sistematizzate le ...

you_trend : ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino - nuovasocieta : Torino 2021, Salvini vuole il nome del candidato entro novembre - nuovasocieta : Torino 2021, Lo Russo corre alle primarie “Il centrosinistra ha il compito di trovare il miglior sindaco” - ilboga : RT @Archiui_it: @Archivissima sta tornando! Per scoprire tema e novità 2021 seguite la presentazione di martedì 20 ottobre ore 11.30, onlin… - ArchOlivetti : RT @Archiui_it: @Archivissima sta tornando! Per scoprire tema e novità 2021 seguite la presentazione di martedì 20 ottobre ore 11.30, onlin… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino 2021 Torino 2021, le primarie del centrosinistra il 6 e 7 febbraio Nuova Società Torino 2021, Salvini vuole il nome del candidato entro novembre

Come già ipotizzato saranno a febbraio le primarie del centrosinistra, quando si spera sarà anche superata l'emergenza Covid. Lo annunciano il segretario ...

Poetry Slam Sardegna, appuntamento con la finale regionale

Tutti forti di consolidate esperienze sul campo, proveranno a conquistare il "Bronzetto d'Oro" e il titolo di campione regionale sardo con l'onore di rappresentare l'isola alle finali Italiane che si ...

Come già ipotizzato saranno a febbraio le primarie del centrosinistra, quando si spera sarà anche superata l'emergenza Covid. Lo annunciano il segretario ...Tutti forti di consolidate esperienze sul campo, proveranno a conquistare il "Bronzetto d'Oro" e il titolo di campione regionale sardo con l'onore di rappresentare l'isola alle finali Italiane che si ...