Tor Vergata, da lunedì 19 chiusa Facoltà di Economia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – L’Universita’ Tor Vergata di Roma chiude la facolta’ di Economia. “A partire da lunedi’ 19 ottobre, le lezioni in presenza saranno sospese e verranno erogate esclusivamente attraverso gli strumenti di didattica a distanza”, si legge sul sito della facolta’. Gli studenti iscritti potranno continuare a seguire i corsi sulla piattaforma di Microsoft Teams. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare disposizioni anche sulle altre facolta’ dell’ateneo romano. Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – L’Universita’ Tordi Roma chiude la facolta’ di. “A partire da lunedi’ 19 ottobre, le lezioni in presenza saranno sospese e verranno erogate esclusivamente attraverso gli strumenti di didattica a distanza”, si legge sul sito della facolta’. Gli studenti iscritti potranno continuare a seguire i corsi sulla piattaforma di Microsoft Teams. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare disposizioni anche sulle altre facolta’ dell’ateneo romano.

ToscanaFamiglia : RT @ForumFamiglie: ??A vent’anni dal discorso di Giovanni Paolo II a Tor Vergata in occasione della GMG del 2000! | #20GP2 ?? Per seguire s… - MartinaMilite : RT @MarinaVanDerWoo: Invito tutti i fans di #TommasoZorzi a salvare @stefyorlando dobbiamo coalizzarci alla faccia di quelle vipere malefik… - BensoSil : RT @ForumFamiglie: ??A vent’anni dal discorso di Giovanni Paolo II a Tor Vergata in occasione della GMG del 2000! | #20GP2 ?? Per seguire s… - fintechIT : RT @ASFINANZA1: Il prof Giuseppe Santoni, Università di Tor Vergata, ha sottolineato la differenza tra #Fintech e #Techfin nel suo interven… - GiuseppeLepor20 : RT @ASFINANZA1: Il prof Giuseppe Santoni, Università di Tor Vergata, ha sottolineato la differenza tra #Fintech e #Techfin nel suo interven… -