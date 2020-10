Tiziano Ferro shock: “Ero un alcolista e volevo morire” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel docufilm sulla sua vita che uscirà a novembre 2020 sulla piattaforma di Amazon Prime Video, Tiziano Ferro farà molto di più che raccontare la sua esperienza umana e professionale: si metterà letteralmente a nudo e parlerà per la prima volta dell’alcolismo, un tunnel oscuro in cui è finito quasi per caso e che, assieme alla depressione, ha rischiato di rovinargli la vita. Ed è proprio questo il contenuto anche della lettera che il cantante ha scritto ai suoi fan. Pubblicata sul numero odierno del Corriere della Sera, la lettera di Ferro è molto dura, a tratti commovente e a tratti terribile. Uno dei passi più salienti è proprio quello che riguarda l’inferno del bere. “Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel docufilm sulla sua vita che uscirà a novembre 2020 sulla piattaforma di Amazon Prime Video,farà molto di più che raccontare la sua esperienza umana e professionale: si metterà letteralmente a nudo e parlerà per la prima volta dell’alcolismo, un tunnel oscuro in cui è finito quasi per caso e che, assieme alla depressione, ha rischiato di rovinargli la vita. Ed è proprio questo il contenuto anche della lettera che il cantante ha scritto ai suoi fan. Pubblicata sul numero odierno del Corriere della Sera, la lettera diè molto dura, a tratti commovente e a tratti terribile. Uno dei passi più salienti è proprio quello che riguarda l’inferno del bere. “Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato ...

