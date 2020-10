Tina Cipollari racconta il vero motivo per cui Patrizia De Blanck ce l’ha con lei (VIDEO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per quale motivo c’è dell’astio tra Patrizia De Blanck e Tina Cipollari? E’ palese che tra la contessa Patrizia De Blanck e Tina Cipollari non corra buon sangue. A farlo capire è stata la stessa nobile all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 che, durante una conversione con gli altri inquilini ha espresso un giudizio negativo nei confronti della storica opinionista storica di Uomini e Donne. Successivamente anche il conduttore Alfonso Signorini l’aveva provocata e la madre di Giada aveva dato della pescivendola alla vamp frusinate. Fino a qualche giorno fa erano sconosciuti i motivi, ma nelle ultime l’ex moglie di Kinò Nalli ha rotto il silenzio svelando tutta la ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per qualec’è dell’astio traDe? E’ palese che tra la contessaDenon corra buon sangue. A farlo capire è stata la stessa nobile all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 che, durante una conversione con gli altri inquilini ha espresso un giudizio negativo nei confronti della storica opinionista storica di Uomini e Donne. Successivamente anche il conduttore Alfonso Signorini l’aveva provocata e la madre di Giada aveva dato della pescivendola alla vamp frusinate. Fino a qualche giorno fa erano sconosciuti i motivi, ma nelle ultime l’ex moglie di Kinò Nalli ha rotto il silenzio svelando tutta la ...

aurotpwk : RT @ppatrickat: 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non ti ha r… - _XheDirectioner : RT @ppatrickat: 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non ti ha r… - ppatrickat : 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non… - zazoomblog : Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara con Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina in giro per Firenze - #Cipollari… - _aaanto_ : @alessia63226433 Grandi cose ?? uno scherzo disgustoso e un percorso che nemmeno Tina Cipollari ricorda -