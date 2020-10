The Boys, Eric Kripke: "So che la gente si stupirà, ma in realtà sono un fan dei film Marvel" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il creatore di The Boys Eric Kripke ammette di essere un fan del Marvel Universe, ma spiega i motivi alla base della scelta di parodiare quell'universo e altre realtà hollywoodiane. Ora che la seconda stagione di The Boys si è conclusa, lo showrunner Erik Kripke fa il bilancio del successo dello show ammettendo di essere un fan del Marvel Universe, stesso universo che i suoi super sembrano parodiare con una certa ferocia. "Le persone ne saranno sorprese, ma io in realtà sono un fan del Marvel Universe" ammette Kripke in una lunga intervista all'Hollywood Reporter. "Spesso la confezione è impeccable. Mi diverte molto il tono umoristico che molte opere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il creatore di Theammette di essere un fan delUniverse, ma spiega i motivi alla base della scelta di parodiare quell'universo e altre; hollywoodiane. Ora che la seconda stagione di Thesi è conclusa, lo showrunner Erikfa il bilancio del successo dello show ammettendo di essere un fan delUniverse, stesso universo che i suoi super sembrano parodiare con una certa ferocia. "Le persone ne saranno sorprese, ma io inun fan delUniverse" ammettein una lunga intervista all'Hollywood Reporter. "Spesso la confezione è impeccable. Mi diverte molto il tono umoristico che molte opere ...

