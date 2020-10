The Boys: confermate le riprese della terza stagione (Di venerdì 16 ottobre 2020) The Boys 3, anticipazioni. Antony Starr, interprete di Patriota, ha confermato l’inizio a breve delle riprese della terza stagione della serie. Arrivano le ultime anticipazioni della seguitissima serie di Amazon Prime Video, The Boys. A pochi mesi del lancio della seconda stagione della serie, arrivano le prime anticipazioni riguardanti la terza. L’attore Antony Starr, interprete del … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020) The3, anticipazioni. Antony Starr, interprete di Patriota, ha confermato l’inizio a breve delleserie. Arrivano le ultime anticipazioniseguitissima serie di Amazon Prime Video, The. A pochi mesi del lanciosecondaserie, arrivano le prime anticipazioni riguardanti la. L’attore Antony Starr, interprete del …

