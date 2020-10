The Batman: l'Uomo Pipistrello svela il mantello e la Batmoto nelle foto dal set di Liverpool (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuove foto e clip video dal set inglese di The Batman svelano nuovi dettagli sul mantello a corredo del costume di Bruce Wayne e sulla sua Batmoto. Nuove immagini degli stunt di The Batman mostrando il double stunt di Robert Pattinson in sella alla Batmoto insieme a Catworman, anche lei moto munita, oltre al celebre mantello del costume indossato dalla nuova versione di Bruce Wayne. Solo qualche mese fa, il regista di The Batman Matt Reeves ha parlato dell'importanza dei gadget e dei veicoli presenti nel film dichiarando: "Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata concepire il design del costume, della Batmobile, della Batcaverna e di tutte le altre cose che il personaggio possiede. Per me è stato uno degli aspetti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovee clip video dal set inglese di Theno nuovi dettagli sula corredo del costume di Bruce Wayne e sulla sua. Nuove immagini degli stunt di Themostrando il double stunt di Robert Pattinson in sella allainsieme a Catworman, anche lei moto munita, oltre al celebredel costume indossato dalla nuova versione di Bruce Wayne. Solo qualche mese fa, il regista di TheMatt Reeves ha parlato dell'importanza dei gadget e dei veicoli presenti nel film dichiarando: "Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata concepire il design del costume, della Batmobile, della Batcaverna e di tutte le altre cose che il personaggio possiede. Per me è stato uno degli aspetti ...

