The Batman: Liverpool diventa la nuova Gotham nel nuovo film con Robert Pattinson (Di venerdì 16 ottobre 2020) The Batman: Liverpool diventa la nuova Gotham Nelle ultime settimane si vociferava che THE Batman il film con Robert Pattinson e Collin Farrel si sarebbe girato a Liverpool, nel Regno Unito, in particolare nella zona di St. George’s Hall della città. The Batman: Zoë KravitzLa produzione era pronta per le riprese a Liverpool a marzo, ma ha dovuto annullare e poi andare in pausa a causa della pandemia COVID-19. THE Batman ha iniziato (dopo la sospensione) le riprese intorno al primo settembre (anche se hanno dovuto prendersi una breve pausa a causa di un test COVID-19 positivo darte di un membro del cast / troupe). Secondo Radio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) ThelaNelle ultime settimane si vociferava che THEilcone Collin Farrel si sarebbe girato a, nel Regno Unito, in particolare nella zona di St. George’s Hall della città. The: Zoë KravitzLa produzione era pronta per le riprese aa marzo, ma ha dovuto annullare e poi andare in pausa a causa della pandemia COVID-19. THEha iniziato (dopo la sospensione) le riprese intorno al primo settembre (anche se hanno dovuto prendersi una breve pausa a causa di un test COVID-19 positivo darte di un membro del cast / troupe). Secondo Radio ...

cinefilosit : The Batman: nuovi video in sella alle moto direttamente dal set #ILoveCInefilos - leganerd : The Batman: ecco un video con il cavaliere oscuro sopra una cattedrale ? - clikservernet : The Batman: l’Uomo Pipistrello svela il mantello e la Batmoto nelle foto dal set di Liverpool - Noovyis : (The Batman: l'Uomo Pipistrello svela il mantello e la Batmoto nelle foto dal set di Liverpool) Playhitmusic - - zazoomblog : The Batman: lUomo Pipistrello svela il mantello e la Batmoto nelle foto dal set di Liverpool - #Batman: #lUomo… -