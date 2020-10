Thailandia, nuova protesta contro il governo di Chan-ocha (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continuano le proteste dei giovani manifestanti in Thailandia contro il governo del generale Prayuth Chan-ocha Continuano le proteste in Thailandia, dove si sono riuniti centinaia di giovani presso la Pathumwan Intersection, centro economico di Bangkok, per il terzo giorno consecutivo di proteste contro il governo di Prayuth Chan–ocha. La manifestazione oggi, dopo il blocco di … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continuano le proteste dei giovani manifestanti inildel generale PrayuthContinuano le proteste in, dove si sono riuniti centinaia di giovani presso la Pathumwan Intersection, centro economico di Bangkok, per il terzo giorno consecutivo di protesteildi Prayuth. La manifestazione oggi, dopo il blocco di … L'articolo proviene da .

